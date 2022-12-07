Не называйте так сыновей: самые несчастные мужские имена 2023 года

Астрологи уверены, что многое в судьбе человека зависит от имени. Есть те, которым покровительствуют планеты, а есть и другие имена — менее удачливые.

В 2023 году считается, что не очень будет вести Анатолиям. Астрологи считают, что обладатели этого имени достаточно приземлены, а чудеса, как мы помним, случаются только с теми, кто в них верит.

Фортуна не будет благосклонной и к Кириллам. Мужчины с таким именем по жизни не могут совладать со своими эмоциями. И это мешает им наладить свою личную жизнь, в первую очередь.

Стоит задуматься и Романам. Они как раз — полные противоположности Анатолиям — мечтательные и романтичные. Однако во всем должна быть золотая середина, иначе вы сами себе помешаете в жизни.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».