Деньги польются рекой: астролог предрек россиянам богатство в 2023 году

Известный астролог Юлия Рольник считает, что Ракам в 2023 году очень повезет в финансовом вопросы. Деньги, по ее мнению, буквально польются рекой.

«А апреле-мае появится прекрасная возможность зарабатывать больше, которой рекомендуется воспользоваться. Летом доход существенно увеличится, если не лениться», - заявила она.

Также астролог подчеркнула, что самое благоприятное время для открытия своего бизнеса — это сентябрь-октябрь.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».