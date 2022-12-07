Деньги польются рекой: астролог предрек россиянам богатство в 2023 году

Фото: freepik.com/freepik

 

Фото: freepik.com/freepik

Особенно повезет одному знаку зодиака.

Известный астролог Юлия Рольник считает, что Ракам в 2023 году очень повезет в финансовом вопросы. Деньги, по ее мнению, буквально польются рекой.

«А апреле-мае появится прекрасная возможность зарабатывать больше, которой рекомендуется воспользоваться. Летом доход существенно увеличится, если не лениться», - заявила она.

Также астролог подчеркнула, что самое благоприятное время для открытия своего бизнеса — это сентябрь-октябрь.

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