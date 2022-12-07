Знак зодиака, который с мая по июль 2023 года потеряет все

Популярный астролог Юлия Рольник изучила гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год и пришла к выводу, что Овену нужно быть осторожнее весной. Есть риск понести большие финансовые потери.

«В мае-июле могут появиться серьезные проблемы с финансами. Но не стоит тратить свои сбережения, они еще понадобятся. Также не стоит никому занимать деньги. Это может стать причиной неприятных слухов», — заявила она.

При этом астролог подчеркнула, что к началу осени можно будет выдохнуть. Дела постепенно наладятся.

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