Тамара Глоба назвала самое тяжелое время для россиян в тягостном 2023 году

Тамара Глоба не сомневается в том, что 2023 год станет самым тяжелым, если говорить о последней тройке лет. Так, 2021-й и 2022-й с пандемией, спорами и скачком валют были просто разминкой. Главная проверка на прочность будет в год Водяного Кролика. Утихнет буря не раньше 2024 года. А ждать позитивных перемен стоит через 2–2,5 года.

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А если говорить о самом тяжелом периоде 2023-го, то речь идет, как считает астролог, о таких сезонах, как весна и осень. В это время будет особенно сложно с переездами, путешествиями, так как многие страны могут закрыть границы.

Еще одно важное дополнение, которое относится уже к 2024 году. В этот период еще останутся некоторые ограничения, касающиеся поездок, однако во второй половине года, как говорит астролог, все будет по-другому.

Кстати, первая половина января 2023 года не самое удачное время для путешествий и дальних поездок. В этот период лучше всего будет затаиться и отсидеться в норке.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец».