В конце декабря будет еще хуже – вожди натворят дел: Глоба своим прогнозом довела до слез

Астролог Тамара Глоба предостерегла поклонников от событий декабря, который точно спокойным не назовешь. Возможно, кому-то предстоит познать слезы.

В начале месяца мы услышим про катаклизмы в виде пожаров. Определенное затишье будет во второй декаде месяца, это наиболее спокойный период для декабря.

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И главная свистопляска начнется в третьей декаде декабря. В это время нам предстоит познать обострение той ситуации, которую мы наблюдаем в мире.

В конце декабря Глоба посоветовала присмотреться к новым лицам на мировой политической арене. Новые лидеры натворят дел, которые придется расхлебывать. Они подпишут ряд важных документов, которые изменят стратегию. Вполне вероятно, что эти решения окажутся слишком поспешными.

Кроме того, в декабре народ вновь вспомнит про вирусы и болезни. Дороги дадут нехорошие события.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.