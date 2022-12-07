Начинается новый этап в жизни! Три знака зодиака, которые озолотятся до конца года

Не всем людям везет по жизни, так считают астрологи. По их мнению, каждому знаку зодиака в определенный период покровительствуют планеты, и тогда все их дела идут как по маслу.

До конца года фортуна улыбнется трем представителям созвездий. В первую очередь, речь идет о Стрельцах. Есть вероятность, считают астрологи, они получат повышение на работу. Повезет и в личной жизни.

Также удача будет на стороне Львов и Водолеев.

«Для них начинается новый насыщенный этап в жизни. Им удастся наладить финансовое благосостояние и забыть на время о трудностях», - считают астрологи портала «Sante+».

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