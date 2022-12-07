Назван знак зодиака - главный любимчик Деда Мороза

Популярный экстрасенс Кажетта Ахметжанова считает, что Водолеям в декабре неслыханно повезет. По ее словам, представители этого созвездия ухватят удачу за хвост к концу месяца.

«Первая половина месяца будет не такой удачной. Усталость даст о себе знать, и многие Водолеи почувствуют сильную подавленность. Но потом все изменится. Вы станете настоящими любимчиками Деда Мороза», - заявила она.

При этом Кажетта подчеркнула, что деньги рекой к Водолеям не потекут. Удача, конечно, улыбнется, но усилия для достижения цели приложить придется.

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