Володина дала астрологический прогноз на 7 декабря: берегите нервы!

7 декабря многих может удивить своей энергией, которая так и будет витать в воздухе. Ее разряды многие ощутят на себе, однако не стоит реагировать на эту провокацию со стороны звезд, вы в силах справиться с негативом этого дня и сделать день по-настоящему счастливым.
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Астролог Василиса Володина предупредила в своем Telegram-канале поклонников, что день поначалу может показаться не самым удачным.
«На небе немало ядовитеньких аспектов, и при этом ни одного точного нет», — сказала астролог.
Володина объяснила, что несмотря на видимость сложных ситуаций, их вполне можно избежать, вполне реально не довести их до критических моментов.
«Это значит, что даже в сложной, казалось бы ситуации, еще большего обострения можно избежать. Удержаться на краю конфликта или опасного шага. Пытаться сделать глупость, но вовремя опомниться», — сказала астролог.
Так что 7 декабря стараемся сохранять спокойствие и не реагировать на провокации со стороны.