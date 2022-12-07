Володина дала астрологический прогноз на 7 декабря: берегите нервы!

7 декабря многих может удивить своей энергией, которая так и будет витать в воздухе. Ее разряды многие ощутят на себе, однако не стоит реагировать на эту провокацию со стороны звезд, вы в силах справиться с негативом этого дня и сделать день по-настоящему счастливым.

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Астролог Василиса Володина предупредила в своем Telegram-канале поклонников, что день поначалу может показаться не самым удачным.