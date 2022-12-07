Володина дала астрологический прогноз на 7 декабря: берегите нервы!

Василиса Володина.

Василиса Володина. Стоп-кадр: Telegram-канал «Василиса Володина»

Нужно проявить спокойствие и терпение в среду.

7 декабря многих может удивить своей энергией, которая так и будет витать в воздухе. Ее разряды многие ощутят на себе, однако не стоит реагировать на эту провокацию со стороны звезд, вы в силах справиться с негативом этого дня и сделать день по-настоящему счастливым.

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Астролог Василиса Володина предупредила в своем Telegram-канале поклонников, что день поначалу может показаться не самым удачным.

«На небе немало ядовитеньких аспектов, и при этом ни одного точного нет», — сказала астролог.

Володина объяснила, что несмотря на видимость сложных ситуаций, их вполне можно избежать, вполне реально не довести их до критических моментов.

«Это значит, что даже в сложной, казалось бы ситуации, еще большего обострения можно избежать. Удержаться на краю конфликта или опасного шага. Пытаться сделать глупость, но вовремя опомниться», — сказала астролог.

Так что 7 декабря стараемся сохранять спокойствие и не реагировать на провокации со стороны.

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