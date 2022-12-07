О ядовитом дне декабря предупредила Володина: «Не доводите до предела»

Астролог Василиса Володина рассказала своим подписчикам в Telegram-канале «Василиса Володина» о необычности дня 7 декабря.
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В среду люди могут почувствовать определенные провокации, на которые не стоит вестись. Если проявить терпение, то это с толикой воздастся.
«На небе немало ядовитеньких аспектов, и при этом ни одного точного нет. Это значит, что даже в сложной, казалось бы, ситуации, еще большего обострения можно избежать. <…> Как поет «Чайф»: «Не доводи до предела! До предела не доводи!» — написала Василиса Володина.