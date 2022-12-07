О ядовитом дне декабря предупредила Володина: «Не доводите до предела»

В среду люди могут почувствовать определенные провокации, на которые не стоит вестись. Если проявить терпение, то это с толикой воздастся.

«На небе немало ядовитеньких аспектов, и при этом ни одного точного нет. Это значит, что даже в сложной, казалось бы, ситуации, еще большего обострения можно избежать. <…> Как поет «Чайф»: «Не доводи до предела! До предела не доводи!» — написала Василиса Володина.