Глоба ошеломила предсказанием на декабрь: ждите новых лиц в верхах, они повернут поток истории

В конце месяца появятся некие новые лидеры, которые повлияют на текущий поток событий. У них будут принципиально новые идеи и взгляды, которые отразятся в их программах. Эти планы будут касаться жизни народа и политики.

Новым лидерам придется принимать свои решения очень быстро, поэтому не исключено, что нам всем придется почувствовать на себе их поспешность и даже горячность.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.