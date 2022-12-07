Глоба ошеломила предсказанием на декабрь: ждите новых лиц в верхах, они повернут поток истории

Прогноз Тамары Глобы о том, что в мире будут бушевать пожары в начале декабря, сбылся, мы это наблюдаем с прискорбием. Остается теперь узнать верно ли предсказание астролога на последнюю декаду декабря.
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В конце месяца появятся некие новые лидеры, которые повлияют на текущий поток событий. У них будут принципиально новые идеи и взгляды, которые отразятся в их программах. Эти планы будут касаться жизни народа и политики.
Новым лидерам придется принимать свои решения очень быстро, поэтому не исключено, что нам всем придется почувствовать на себе их поспешность и даже горячность.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.