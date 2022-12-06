Направление движения укажет влиятельный человек: Василиса Володина обозначила важную дату — осталось недолго

«Приятная суета и обильное общение совсем не помогают сконцентрироваться на целях, которые вы ставите перед собой. Да и сами цели в первой половине декабря выглядят довольно размытыми. Но уже после 20-го числа направление движения будет понятно предельно четко — и исходить оно будет от влиятельного человека рядом с вами, возможно, из числа домашних. Вы с радостью возьмете под козырек, — написала для Весов в телеграм-канале Василиса Володина.