Направление движения укажет влиятельный человек: Василиса Володина обозначила важную дату — осталось недолго

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале прогнозирует события, ориентируясь на расположения небесных светил.
Василиса Володина предсказывает мировые события и те, что касаются отдельных людей. Так, во второй половине декабря Василиса Володина прогнозирует появление в жизни Весов некоего влиятельного человека, который поможет определиться с четкими планами на будущее представителям этого знака зодиака.
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«Приятная суета и обильное общение совсем не помогают сконцентрироваться на целях, которые вы ставите перед собой. Да и сами цели в первой половине декабря выглядят довольно размытыми. Но уже после 20-го числа направление движения будет понятно предельно четко — и исходить оно будет от влиятельного человека рядом с вами, возможно, из числа домашних. Вы с радостью возьмете под козырек, — написала для Весов в телеграм-канале Василиса Володина.