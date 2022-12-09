Крайне осторожно со здоровьем! Что нас ждет 9 декабря

Близнецы

Если вы обнаружите, что у вас поднимается температура, постарайтесь немного отдохнуть и не предавайтесь стрессовым занятиям, иначе вы можете заболеть еще сильнее. При необходимости укутайтесь, чтобы не замерзнуть.

Козероги

Внимательно следите за здоровьем своих близких, возможно, есть повод для беспокойства. Некоторые планеты сейчас не в самом благоприятном положении, поэтому будьте внимательны к изменениям в поведении. Сейчас самое время понять их и быть рядом.

Рыбы

Остерегайтесь сегодня подхватить простуду; вы уязвимы к заражению инфекционными заболеваниями. Регулярно мойте руки, избегайте многолюдных мест, носите маску.

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