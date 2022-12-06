Кролику не понравится: самые опасные предметы новогоднего декора, которые приводят к несчастью

Наверняка многие из вас уже начали украшать свой дом к Новому году. Однако специалисты предупреждают, что некоторые предметы декора могут быть опасными. И символу году — Черному Водяному Кролику — явно не понравятся.

В первую очередь речь идет об электрических гирляндах. Не покупайте самые дешевые, есть вероятность, что некачественные огоньки могут привести к замыканию.

Не оставляйте также без присмотра зажженные свечи. Ведь рядом может пробегать домашнее животное или ребенок и опрокинуть их.

Стеклянные елочные игрушки вешайте повыше или вообще уберите, если в доме есть животные и маленькие дети. Если что-то пойдет не по плану, то вам придется искать осколки по всей комнате.