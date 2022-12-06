Планета роскоши и земных удовольствий: назван самый счастливый день декабря

Фото: freepik.com/rawpixel.com

Фото: freepik.com/rawpixel.com

В этот день надо загадывать желания!

Бывшая участница популярного шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, что во второй половине декабря будет период, когда стоит загадывать желания. По ее словам, это будет счастливое время для многих.

«Новолуние в Козероге 23 декабря принесет заряд рациональности, стремление строить планы и предпринимать конкретные шаги для их осуществления. Это прекрасный день для того, чтобы почувствовать свои силы. Вас ждет планета роскоши и земных удовольствий», — заявила она.

Однако Кажетта предупредила, что в конце декабря наступит период ретроградного Меркурия. А это значит, что надо быть осторожными в это время.

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