С 20 декабря! Звезда «Битвы экстрасенсов» предрекла «разрешение застарелых конфликтов»

Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, каким будет декабрь для всех знаков зодиака. Сначала, по ее словам, полнолуние будет в Близнецах. А это может привести к разрешению застарелых конфликтов.

«А с 20 декабря Юпитер войдет в знак Овна и покажет силу и мощь», — заявила шаманка.

К Новому году, по словам Кажетты, Меркурий перейдет в изворотливую ретроградную фазу. В этот период лучше не планировать серьезные дела, а лучше дождаться более удачного времени.

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