Богатства и лихие 90-е! Тамара Глоба дала неутешительный прогноз на 2023 год

Известный астролог Тамара Глоба считает, что в 2023 году главной проблемой россиян будут деньги. Однако серьезных потрясений, по ее словам, в целом не предвидится, не стоит поддаваться панике.

«В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится», — заявила астролог.

При этом коллега Глобы, Василиса Володина, предрекла россиянам критический момент в марте 2023 года. Но после этого, по ее словам, все наладится.

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