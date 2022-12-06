«Все завершится ощущением внутренней победы»: Василиса Володина рассказала, что произойдет уже 19 декабря

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале дает прогнозы на каждый наступивший день месяца для всех. А представителям разных знаков зодиака астролог дает советы и рассказывает, какие дни будут особенно удачными для них.

По словам Василисы Володиной, Овны будут чувствовать себя по-особенному после 19 декабря. Первая же часть месяца будет для представителей этого знака зодиака напряженной.

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