«Все завершится ощущением внутренней победы»: Василиса Володина рассказала, что произойдет уже 19 декабря

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале дает прогнозы на каждый наступивший день месяца для всех. А представителям разных знаков зодиака астролог дает советы и рассказывает, какие дни будут особенно удачными для них.
По словам Василисы Володиной, Овны будут чувствовать себя по-особенному после 19 декабря. Первая же часть месяца будет для представителей этого знака зодиака напряженной.
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«Первая часть декабря пройдет в некотором напряжении и внутренних сомнениях: что предпочесть — высокое и светлое, или низменное, но реалистичное. Полезное миру или выгодное себе? Стратегически верное или тактически приятное? К счастью, все завершится ощущением внутренней победы 19 декабря (с выходом Юпитера в Овен). Поэтому стоит сразу сказать себе: «Молодец я! Справлюсь!» И не сомневайтесь в себе ни на минуту», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.