Где лучше встретить Новый год, чтобы Кролик не стал мстить

До Нового года остается чуть меньше месяца, и самое время подумать — как и где вы будете встречать праздник.

Символ 2023 года — Черный Водяной Кролик. Это животное домашнее, поэтому самое лучшее место для празднования — это свой дом или квартира, где вы постоянно живете.

Еще один важный момент: астрологи советуют не приглашать в этом году на праздник случайных знакомых. Пусть рядом с вами в этот раз будут только самые близкие люди — родственники и близкие друзья.

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