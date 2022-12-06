Возрождение! Василиса Володина назвала два решающих года для России

Бывшая ведущая шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина не считает, что 2023 год что-то изменит кардинально в сложившейся сложной мировой ситуации. По ее словам, возрождение начнется позже.

«Вот и дошло до степени «хуже и сложнее». Новый цикл развития для России начнется в 2025–2026 годах. Я предполагаю, что происходящие сейчас события будут предшествовать возрождению», — заявила астролог.

Весной, по словам Володиной, нас ждут очередные потрясения. Но рано или поздно все наладится.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».