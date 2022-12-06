Богатые раскроют кошельки для народа! Глоба предрекла, что будет с деньгами россиян в 2023 году

Тамара Глоба считает, что 2023 год едва ли даст россиянам и миру в целом долгожданной передышки. Ждать какого-то облегчения, урегулирования споров и бед можно не раньше чем через 2-2,5 года. Именно в 2026-м наступят важные перемены, которые ознаменуют собой открытый мир на дружественной основе без визового режима. Прийти к этому, как бы странно этого сегодня ни звучало, общество сможет на фоне нынешних жестких событий.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Определенные сложности будут и с финансами. Так, деньгами обеспеченных поддержку окажут тем, у кого ничего нет — эти средства пойдут на нужды народа.

«В 2023 году все по сусекам будут скрести. И те, кто имел большие средства, действительно их будут доставать, чтобы уравновесить жизнь людей, жизнь народа. Сценарий 90-х не повторится. Есть вспышки, ситуации, которые напоминают о прошлом», — заметила Тамара Глоба.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»