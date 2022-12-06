Любовь, знакомства и деньги по карманам! Володина назвала два знака зодиака — везунчика декабря

Василиса Володина в свежем прогнозе назвала два знака зодиака — везунчика, которым удастся добиться своего в декабре.

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Главное, что должен сделать Козерог, — решать свои задачи, не обращая внимания на общую суету. Речь в первую очередь идет о финансовых вопросах. Рожденным под этим созвездием стоит меньше привлекать внимание к собственной персоне, поменьше болтать и сплетничать.

А вторая половина месяца окажется еще более удачной: этот период будет живым, веселым, он принесет массу приятных моментов и удивительных волнующих сюрпризов. Козероги в декабре вполне могут найти свою вторую половинку и влюбиться.