Любовь, знакомства и деньги по карманам! Володина назвала два знака зодиака — везунчика декабря

Василиса Володина в свежем прогнозе назвала два знака зодиака — везунчика, которым удастся добиться своего в декабре.
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Главное, что должен сделать Козерог, — решать свои задачи, не обращая внимания на общую суету. Речь в первую очередь идет о финансовых вопросах. Рожденным под этим созвездием стоит меньше привлекать внимание к собственной персоне, поменьше болтать и сплетничать.
А вторая половина месяца окажется еще более удачной: этот период будет живым, веселым, он принесет массу приятных моментов и удивительных волнующих сюрпризов. Козероги в декабре вполне могут найти свою вторую половинку и влюбиться.
Водолеям декабрь принесет больше радостных надежд, гораздо больше общения. И неплохие деньги вместе с необходимостью поработать. Начиная с 15-го числа, представителям этого зодиакального круга захочется посвятить время себе, устроить шопинг, чтобы купить подарки для близких. Но совсем выключиться из деловой повестки не получится вплоть до 31 декабря.