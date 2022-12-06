Траты, денежные потери и ругань! Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 декабря

Астролог Елена Мун озвучила гороскоп для всех знаков зодиака на среду, 7 декабря. Этот день обещает стать напряженным в финансовом плане, возможна крупная потеря денег, а также ссоры и конфликты с близкими людьми и коллегами по службе.

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Так, в первую половину дня астролог советует избегать всяческих контактов с людьми из-за высокого риска быть втянутым в распри.