Траты, денежные потери и ругань! Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 декабря

Астролог Елена Мун озвучила гороскоп для всех знаков зодиака на среду, 7 декабря. Этот день обещает стать напряженным в финансовом плане, возможна крупная потеря денег, а также ссоры и конфликты с близкими людьми и коллегами по службе.
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Так, в первую половину дня астролог советует избегать всяческих контактов с людьми из-за высокого риска быть втянутым в распри.
Совет на среду, 7 декабря: старайтесь сдерживать агрессию, негативные эмоции, воздержитесь от высказывания недовольства.
«Это может сильно испортить отношения, навредить рабочему процессу. Не допускайте излишних и поспешных трат: возможны денежные потери. Будьте осторожны в общении с женщинами: возможны ссоры, обиды», — добавила Мун.
По материалам vnimanie.pro.