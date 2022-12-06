«Фишка» в постельном белье: как привлечь любовь в Новый год

Черный Водяной Кролик - символ 2023 года. Это животное миролюбивое, семейное, неконфликтное. Однако астрологи считают, что есть ритуалы, которые помогут хозяину года помочь вам в достижении мечты.

Например, если у вас все не ладится в личной жизни, то начните с постельного белья. Купите в магазине розовый комплект, застелите. Затем расставьте в углах спальни пару ведер с водой и произнесите слова: «Текла водица, мила сестрица, любовь мою скоро принесет».

Астрологи обещают, что в течение месяца после этого в вашей личной жизни произойдут приятные изменения.

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