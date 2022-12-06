С 10 декабря! «Фатальная Луна» приготовила несчастья двум знакам зодиака

Декабрь - хоть и предновогодний месяц, но радостным для всех он не будет. Полнолуние или его еще называют «фатальной Луной», по мнению астрологов, приготовило сложный период для двух знаков зодиака. В первую очередь. Речь идет о Раках.

«Все пойдет не так, как задумывали. Поэтому постарайтесь не строить большие планы на будущее и проведите месяц в тишине и покое», - заявила астролог Евгения Ан.

Все наперекосяк пойдет и у Скорпионов. Представители этого созвездия могут в порыве гнева нажить себе столько неприятностей, что потом долго придется все это расхлебывать.

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