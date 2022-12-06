Глоба назвала четыре знака зодиака, которых ждут новости на работе: кому-то деньги, а кто-то потеряет

Декабрь станет временем перемен для многих представителей зодиакальной системы. И для многих этот месяц будет полон радостных событий как в личной жизни, так и на работе, поведала Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

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Астролог предрекла четырем знакам зодиака изменения в карьере. Дев работа будет очень сильно волновать в первой половине месяца, возможны большие проблемы. Перемена ситуации настанет в конце декабря.

Весы вместе со своими друзьями или близкими разглядят новые возможности заработка. Деньги придут вдали от дома.

У Стрельцов вероятна смена коллектива, возможны перестановки. Глоба посоветовала им пользоваться своим обаянием и давлеть на ситуацию.

Скорпионы неожиданно заметят, как их слова влияют на людей и события, это отразится на карьерном росте и заработке.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы