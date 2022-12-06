Чтоб все так жили! Скорпионов ждут в декабре деньги, путешествия, рестораны — Глоба предрекла

Скорпионов порадовала позитивным астрологическим прогнозом Тамара Глоба. По предсказанию звездного эксперта, в декабре представителей этого знака ждут отличные заработки, которые они поспешат пустить в дело.

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Скорпионы в декабре много денег потратят на себя, а также близких. Глоба рекомендовала им также обратить внимание на такую статью расходов, как путешествия. Декабрь — очень благоприятный период для них.

Также Скорпионам светят гастротуры и походы в рестораны, в общем, очень веселый период жизни!

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы