Весы уедут из дома и там найдут деньги: Глоба дала прогноз на декабрь

Тамара Глоба пообещала Весам хорошие заработки в декабре, причем деньги появятся вдали от дома. Для этого не стоит игнорировать людей, которые рядом. Средства могут поступить при помощи тех, кто находится в близком окружении.
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Несмотря на то, что путешествия и командировки принесут Весам немало приятных эмоций и заработок, в дорогах им нужно быть предельно внимательными. Особенно в первую неделю месяца.
В конце месяца возможны конфликты с партнерами и противниками, нужно проявить внимательность и хладнокровие.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.