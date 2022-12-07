Знаки зодиака, которые придут в бешенство 7 декабря

Львы

Сегодня держите свою склонность к спорам под контролем и будьте осторожны с высказываниями в присутствии других. Важно сохранять спокойствие, иначе ситуация может выйти из-под контроля и еще больше осложнить положение, отдалив вас от людей.

Девы

Положение Луны относительно вашего знака заставляет вас чувствовать разочарование из-за всех мелких препятствий и преград, которые возникают на вашем пути сегодня. Ваши усилия по устранению этих проблем пока не приносят плодов. Не спешите выливать свой гнев на окружающих, они ни в чем не виноваты. Скоро ситуация чудесным образом наладится.

Стрельцы

Используйте свое терпение и настойчивость, чтобы пройти через мелкие неприятности этого дня своим чередом, не обращаясь за помощью и советами к окружающим, ни к чему хорошему это не приведет.

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