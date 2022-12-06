«Новый год отменяется»: астролог предупредил о приближающейся опасности

Наверняка, многие из вас слышали о таком понятии как «Ретроградный Меркурий». Это когда планета Меркурий начинает двигаться по своей оси чуть медленнее, и нам кажется, что он пятится назад.

Астрологи уверяют, что в этот период нужно готовиться к худшему. В Ретроградный Меркурий, как правило, случается масса ЧП.

В 2023 году нам особенно «повезло» – будет четыре Меркурия. Самый ближайший - с 1 по 18 января.

«Новый год отменяется в широком его понимании. Лучше поберечь себя в период Ретроградного Меркурий и отказаться от массовых гуляний. Поведите время дома, с семьей, в спокойствии», - предостерегла астролог Мария Лонг Teleprogramma.pro.

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