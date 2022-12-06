Володина назвала знак зодиака - любимца судьбы, на которого обрушатся деньги в январе 2023 года

Василиса Володина в свежем прогнозе на декабрь назвала знак зодиака - баловня судьбы, который своими стараниями и трудом сможет добиться финансовой выгоды в январе 2023 года. Астролог советует рожденным под этим созвездием успеть поймать прекрасные шансы на службе. Это возможно в том случае, если они не позволят праздничному настроению унести их из продуктивной деятельности. О ком речь? И это Рыбы.
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«Наоборот! Вы должны использовать всеобщую обстановку праздника для того, чтобы произвести нужное впечатление на партнеров, коллег, руководство. Успеть завязать контакты, договориться, продвинуться, что в январе принесет финансовые результаты», - заметила Василиса Володина, дав понять, что за приложение старания в декабре воздастся в благосостоянии.