Работа не даст покоя: почему в первой половине декабря Девам будет непросто, сказала Глоба

Для Дев первая половина декабря окажется беспокойной, поведала Тамара Глоба на своем YouTube-канале. Проблемы не исключены на работе.
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«Вопросы карьеры будут беспокоить. Особенно в первой половине месяца», - предупредила астролог.
Однако позже Девы смогут выдохнуть и расслабиться в кругу близких людей, вероятно путешествие в хорошее место.
Это простимулирует Дев на новые дела, далее работа, особенно креативная, пойдет как по маслу. В конце месяца ждите перемен.