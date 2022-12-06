Работа не даст покоя: почему в первой половине декабря Девам будет непросто, сказала Глоба

Для Дев первая половина декабря окажется беспокойной, поведала Тамара Глоба на своем YouTube-канале. Проблемы не исключены на работе.

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«Вопросы карьеры будут беспокоить. Особенно в первой половине месяца», - предупредила астролог.

Однако позже Девы смогут выдохнуть и расслабиться в кругу близких людей, вероятно путешествие в хорошее место.

Это простимулирует Дев на новые дела, далее работа, особенно креативная, пойдет как по маслу. В конце месяца ждите перемен.