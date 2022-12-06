Отсидеться в норке! Глоба озвучила четкую тактику на январь 2023 года, чтобы не вляпаться в беду

Тамара Глоба дала понять, что год Водяного Кролика выдастся тревожным и событийным, ему удастся даже «перекрыть» то, с чем все столкнулись в 2021-м и 2022-м в плане трудностей и сложности.

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С самого первого месяца 2023 года стоит проявить особую осторожность. Уже 1 января астролог советует избегать сборищ и толп, а уж если кого-то и угораздит оказаться в подобной ситуации, то подключить интуицию, сконцентрироваться на происходящем вокруг. Ко всему прочему, январь 2023 года не самое лучшее время для дальних поездок, путешествий.