Год требования силы - людской энергии! Глоба дала пугающий прогноз, чем отличится 2023 год

Тамара Глоба уточнила, что 2023 - это год Марса. Год требования силы, год, который нуждается в людской энергии. Именно поэтому надо быть готовым к наступлению нового периода - года Водяного Кролика. Астролог советует сконцентрировать внимание на том, что происходит вокруг - впитывать и размышлять. Также важно поддерживать интеллектуальный уровень, заниматься спортом, иными словами не забрасывать себя, а наоборот, вытягивать.

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Ведь 2023 год станет самым тяжелым за последнюю тройку лет. На его фоне даже 2021 и 2022 год покажутся не столь эмоционально загруженными. Ждать урегулирования споров и бед в этот период не приходится.

Кроме того, Тамара Глоба назвала аварийные дни декабря 2022 года - это 9, 16 (вечер), ночь с 18 на 19 декабря, ночь с 22 на 23 декабря, 25, 26, 31 декабря, 1 января - будьте внимательны в толпе. В этот день важно избегать массовых собраний.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.