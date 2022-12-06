Какие знаки зодиака урвут мешок с деньгами в год Черного Водяного Кролика

По китайскому гороскопу 2023 год будет годом Черного Водяного Кролика. Астрологи успокаивают, что это животное очень миролюбивое и семейное. Поэтому серьезных конфликтов быть не должно.

«Кролик ненавидит участвовать в конфликтах. Он, наоборот, должен закончить сложившуюся мировую ситуацию», - считает астролог Евгения Ан.

Кроме того, по мнению астролога, некоторые знаки зодиака ждут перспективы в финансовом плане. По словам Ан, у некоторых будет шанс несказанно разбогатеть. Это касается Дев, Стрельцов и Тельцов.

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