В какой день лучше подкатить с просьбой о деньгах: Володина отметила его в календаре

6 декабря планеты создадут такое сочетание, благодаря которому люди смогут забыть про свой суровый нрав и непростой характер.

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Василиса Володина предупредила своих подписчиков в Telegram-канале «Василиса Володина», что они могут во вторник обращаться к людям с просьбами о чем-то смело (деньгах, подарках, карьерном росте, услуге). В этот день велик шанс, что вам не откажут.

Кроме того, 6 декабря также можно прямо высказывать то, что вы давно хотели. Скорее всего, ваши слова возымеют результат. Но имейте ввиду, что и вам тоже могут сказать в лицо все, что накипело ранее.