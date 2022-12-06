Глоба назвала два знака зодиака, на которых обрушатся деньги: вы сами увидите путь

Тамара Глоба предсказала по звездам финансовое счастье в декабре двум знакам зодиака. Они не найдут деньги на дороге, им их не подарят, наследство и выигрыш в лотерее им тоже не светят.
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Однако они все равно не будут знать нужды благодаря собственному уму, умению быстро ориентироваться в ситуации, разбираться в партнерах, чувствовать время и ситуацию.
Астролог считает, что денежными счастливчиками этого месяца станут Львы и Близнецы.
Представители этих знаков зодиака сами найдут денежные пути, вовремя заметив новые перспективы.
Близнецы выйдут на постоянный доход благодаря своему упорству и активности. Львы со второй недели декабря увидят новые перспективы заработков и вольются в это русло гармонично.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.