Глоба назвала два знака зодиака, на которых обрушатся деньги: вы сами увидите путь

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Иногда люди выигрывают в лотерею, но не в данном случае.

Тамара Глоба предсказала по звездам финансовое счастье в декабре двум знакам зодиака. Они не найдут деньги на дороге, им их не подарят, наследство и выигрыш в лотерее им тоже не светят.

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Однако они все равно не будут знать нужды благодаря собственному уму, умению быстро ориентироваться в ситуации, разбираться в партнерах, чувствовать время и ситуацию.

Астролог считает, что денежными счастливчиками этого месяца станут Львы и Близнецы.

Представители этих знаков зодиака сами найдут денежные пути, вовремя заметив новые перспективы. 

Близнецы выйдут на постоянный доход благодаря своему упорству и активности. Львы со второй недели декабря увидят новые перспективы заработков и вольются в это русло гармонично.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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