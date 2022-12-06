На Льва в этом месяце обрушится денежное счастье: Глоба указала путь к нему

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Стоп-кадр: YouTube-канал Тамары Глобы

Астролог признала, что декабрь – отличное время для Льва.

Лев в декабре станет по-настоящему счастливым человеком, удача ему будет сопутствовать в различных делах.

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Месяц будет наполнен приятными дорогами, которые подарят множество впечатлений и новых знакомств. Кроме того, внутреннее состояние Львов будет само по себе на позитиве, с ощущением праздника. Об этом на своем YouTube-канале рассказала астролог Тамара Глоба.

Но главное, что будет радовать представителей этого знака, это денежный поток, который польется на них рекой. Нет, это не будет удача в чистом виде вроде выигрыша или наследства, ведь Львы достаточно умны и сильны, чтобы заработать самостоятельно. Они так и сделают.

Львы увидят новые перспективы в работе и немедленно ими воспользуются, результат не заставит себя ждать.

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