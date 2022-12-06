На Льва в этом месяце обрушится денежное счастье: Глоба указала путь к нему

Но главное, что будет радовать представителей этого знака, это денежный поток, который польется на них рекой. Нет, это не будет удача в чистом виде вроде выигрыша или наследства, ведь Львы достаточно умны и сильны, чтобы заработать самостоятельно. Они так и сделают.

Львы увидят новые перспективы в работе и немедленно ими воспользуются, результат не заставит себя ждать.