«Обогатится и утрет нос всем»: ретроградный Марс благоприятно скажется на финансовом положении четырех знаков

Стало известно для каких знаков зодиака ретроградный Марс станет талисманом на пути к лучшему материальному положению.
Два представителя стихии огня, а также два земляных знака смогут извлечь выгоду до 13 января.
Напомним, с 30 октября по 13 января будет действовать ретроградность Марса.
«Овен сможет поправить свое материальное положение. Льву будут доступны все желания, особенно в отношении работы и бизнеса. Дева справится с давними трудностями и поднимется по карьерной лестнице. Козерог обогатится и утрет нос всем врагам», – отметили в day.ru.
Напомним, ранее астролог назвал положительные моменты 2023 года. Михаил Левин не видит поводов для переживаний по поводу краха финансовой системы государства.