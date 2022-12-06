«Обогатится и утрет нос всем»: ретроградный Марс благоприятно скажется на финансовом положении четырех знаков

Марс

Марс. Фото: Global Look Press

Положение планеты поможет с карьерой и разрешит денежный кризис.

Стало известно для каких знаков зодиака ретроградный Марс станет талисманом на пути к лучшему материальному положению.

Два представителя стихии огня, а также два земляных знака смогут извлечь выгоду до 13 января. 

Напомним, с 30 октября по 13 января будет действовать ретроградность Марса.

«Овен сможет поправить свое материальное положение. Льву будут доступны все желания, особенно в отношении работы и бизнеса. Дева справится с давними трудностями и поднимется по карьерной лестнице. Козерог обогатится и утрет нос всем врагам», – отметили в day.ru.

Напомним, ранее астролог назвал положительные моменты 2023 года. Михаил Левин не видит поводов для переживаний по поводу краха финансовой системы государства.  

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