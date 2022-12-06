«Обогатится и утрет нос всем»: ретроградный Марс благоприятно скажется на финансовом положении четырех знаков

Стало известно для каких знаков зодиака ретроградный Марс станет талисманом на пути к лучшему материальному положению.

Два представителя стихии огня, а также два земляных знака смогут извлечь выгоду до 13 января.

Напомним, с 30 октября по 13 января будет действовать ретроградность Марса.