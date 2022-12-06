«Будет тяжелым, но не разрушительным»: астролог предсказал время позитивных перемен

Гадания

Гадания. Фото: Global Look Press

Ректор Московской Академии Астрологии прокомментировал положение россиян в следующем году.

Эксперт обозначил, какие настроения будут преобладать в 2023 году в России.

Михаил Левин заявил, что впереди страну ожидает лучшее.

«По астрологическому прогнозу, 2023 год будет началом позитивных перемен для России», – отметил Левин.

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Левин пообещал устойчивость финансового положения. Резких скачков в сторону улучшения экономики астролог не увидел. Зато тяжелых кризисов Левин посоветовал не ждать.

 

«Нелепые прогнозы, что финансовая система Российской Федерации ни с того, ни с сего обрушится, не сбудутся в новом году. Более того, Россия не распадется ни сейчас, ни через несколько лет, ни вообще в этом веке. Да, экономическое положение в нашей стране в ближайшее время будет тяжелым, но не разрушительным», – заключил эксперт в беседе с mk.ru.

Напомним, ранее астрологи назвали женские и мужские имена с наилучшей совместимостью. 

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