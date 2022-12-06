«Будет тяжелым, но не разрушительным»: астролог предсказал время позитивных перемен

Эксперт обозначил, какие настроения будут преобладать в 2023 году в России.
Михаил Левин заявил, что впереди страну ожидает лучшее.
«По астрологическому прогнозу, 2023 год будет началом позитивных перемен для России», – отметил Левин.
Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Левин пообещал устойчивость финансового положения. Резких скачков в сторону улучшения экономики астролог не увидел. Зато тяжелых кризисов Левин посоветовал не ждать.
«Нелепые прогнозы, что финансовая система Российской Федерации ни с того, ни с сего обрушится, не сбудутся в новом году. Более того, Россия не распадется ни сейчас, ни через несколько лет, ни вообще в этом веке. Да, экономическое положение в нашей стране в ближайшее время будет тяжелым, но не разрушительным», – заключил эксперт в беседе с mk.ru.
Напомним, ранее астрологи назвали женские и мужские имена с наилучшей совместимостью.