«Будет тяжелым, но не разрушительным»: астролог предсказал время позитивных перемен

«Нелепые прогнозы, что финансовая система Российской Федерации ни с того, ни с сего обрушится, не сбудутся в новом году. Более того, Россия не распадется ни сейчас, ни через несколько лет, ни вообще в этом веке. Да, экономическое положение в нашей стране в ближайшее время будет тяжелым, но не разрушительным», – заключил эксперт в беседе с mk.ru.