«Холодное отношение с первых минут»: названы самые бесчувственные знаки зодиака

Эксперты отметили три знака, представители которых обделены эмпатией.
Первый знак — это Дева.
«Характер Девы слишком рассудителен, излишне холоден. Они много думают и обдумывают, поэтому выход чувств здесь минимален», — рассказали астрологи.
Однако это не значит, что Девы не помогают своим близким. Но ярких переживаний от них увидеть трудно. Безэмоциональное поведение помогает им сохранить нервы.
Водолеи могут быть хорошими друзьями, но только на веселых посиделках. А вот слушать о чужих проблемах этот знак не любит:
«Это идеальные друзья для веселых посиделок, для вечеринок, но, не для того чтобы подставить плечо в трудную минуту. Водолеи слишком много думают, очень часто уходят в собственный внутренний мир, поэтому погружение в чужой для них может быть просто непосильной ношей».
Что касается Козерогов, они тоже могут показаться эгоистичными и холодными. Но отстраненность от чувств проявляется только внешне. Внутри Козероги переживают бурю эмоций.
«От представителей этого зодиака можно увидеть холодное отношение с первых минут знакомства. Их часто называют черствыми, холодными, равнодушными, возможно, оно и так», — отметили в horoscopes.rambler.ru.
Напомним, ранее астролог Василиса Володина предсказала, кому придется экономить в декабре.