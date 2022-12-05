«Холодное отношение с первых минут»: названы самые бесчувственные знаки зодиака

Водолеи могут быть хорошими друзьями, но только на веселых посиделках. А вот слушать о чужих проблемах этот знак не любит:

«Это идеальные друзья для веселых посиделок, для вечеринок, но, не для того чтобы подставить плечо в трудную минуту. Водолеи слишком много думают, очень часто уходят в собственный внутренний мир, поэтому погружение в чужой для них может быть просто непосильной ношей».