Как привлечь любовь в год Черного Водяного Кролика

Хозяином 2023 года станет Черный Водяной Кролик. И, если верить китайскому гороскопу, это животное будет помогать людям обрести любовь. Главное — знать, как правильно это сделать.

Астролог Мирелла Гасанова посоветовала приобрести парные фигурки кроликов. И по фэншую поставить их надо либо на подоконник, либо в восточной стороне дома.

Кроме того, на новогодний стол следует поставить шесть красных свечей. Считается, что это привлечет удачу в личной жизни в 2023 году.

Кролик обожает морковь. Поэтому астрологи считают, что нужно отварить этот овощ и произнести следующие слова, перед тем как съесть: «Сладкая морковь, найди мою любовь. Сделай ее сочной, вкусной, сладкой и гладкой». После чего съешьте ее». Передает журнал Marie Claire.

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