«Черный Кролик остановит»: звезда «Битвы экстрасенсов» назвал дату, когда все закончится

Звезда популярного шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев считает, что в 2023 году произойдут переломные события, которые главным образом повлияют на сложную мировую ситуацию.
«Ключевым станет январь 2023 года. События, которые произойдут в первом месяце нового года, станут переломными. Конфликт закончится именно в январе», — заявил он Teleconom.
По словам Рзаева, россиянам надо запастись терпением. Экстрасенс считает, что удача все равно будет на нашей стороне.
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