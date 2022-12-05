«Черный Кролик остановит»: звезда «Битвы экстрасенсов» назвал дату, когда все закончится

Зираддин Рзаев в шоу «Битва экстрасенсов»

Зираддин Рзаев в шоу «Битва экстрасенсов»

По его словам, все случится уже очень скоро.

Звезда популярного шоу ТНТ «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев считает, что в 2023 году произойдут переломные события, которые главным образом повлияют на сложную мировую ситуацию.

«Ключевым станет январь 2023 года. События, которые произойдут в первом месяце нового года, станут переломными. Конфликт закончится именно в январе», — заявил он Teleconom.

По словам Рзаева, россиянам надо запастись терпением. Экстрасенс считает, что удача все равно будет на нашей стороне.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также