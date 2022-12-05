Личный экстрасенс Ельцина предрек глобальные перемены в 2023 году

Личный экстрасенс первого президента РФ Бориса Ельцина, Виталий Боград, заявил, что в 2023 году нашу страну ждут снова непростые времена. Однако, по его словам, панике поддаваться не стоит.
«Пока мы еще находимся на перископной глубине, но будущее у нас впереди хорошее, перспективное. Я бы рекомендовал людям, особенно молодежи, взяться за ум и начать поглощать фундаментальные знания — инженерные науки, математику, строительство. Сейчас это будет востребовано», — заявил он порталу Om1.ru.
Боград также добавил, что в следующем году нас может ждать новая волна пандемии.
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