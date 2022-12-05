В 2023-м новое направление движения! Володина предрекла скорые перемены одному знаку зодиака

Василиса Володина назвала знак зодиака, на которого обрушатся скорые перемены в 2023 году. О ком речь? И это Тельцы.

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Так, астролог дала понять, чтобы любые события, которые будут происходить вокруг представителей этого зодиакального круга, не смогут отменить главного — их внутренний вектор в декабре чутко настраивается на те изменения, которые в дальнейшем им придется предпринять. У Тельцов жизнь идет своим чередом, им остается только думать, наблюдать, собирать информацию и планировать ближайшее будущее.