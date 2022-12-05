Потянется за кошельком! Володина назвала знак зодиака, который растратит деньги в декабре

Василиса Володина назвала знак зодиака, который рискует спустить наколенное в декабре. Рожденные под этим созвездием могут остаться на мели из-за неумения откладывать те средства, которые у них есть. О ком речь? И это Скорпионы.
Этому знаку зодиака астролог советует заняться накопительством, отложить хотя бы некоторую сумму в закрома.
«Копим, экономим, откладываем! А то при появлении любой приятной безделушки ваша рука сама собой тянется за кошельком. Ищите удовольствия бесплатные или недорогие. Они, кстати, окажутся гораздо более чистыми по своей сути и правильными», — заметила Василиса Володина.
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