Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря для всех знаков зодиака

В большинстве случаев неделя не слишком подходит для чего-то нового. Поэтому не стоит затевать работу над свежим проектом, внедрять неопробованные методы, знакомиться в сомнительных местах. Даже эксперименты с каким-нибудь салатом особым успехом не увенчаются.

В остальном же неделя не предвещает большей части знаков значительных потрясений. Занимайтесь своими делами, это практически всегда хорошая идея.

Teleprogramma.pro расскажет, на чем стоит сфокусировать внимание каждому из знаков Зодиака.

Стрелец

Стрельцы пока по-прежнему не чувствуют твердой почвы под ногами и с ужасом наблюдают, как ситуация выходит из-под контроля. Не паникуйте. Разве не вы лучше всех ориентируетесь, когда вокруг царит хаос?

Любовь

На данный момент сердечные дела вас мало беспокоят, у вас других забот хватает. Это и неплохо – вы сейчас совершенно самодостаточны, вам комфортно с самими собой.

Финансы

Есть опасность остаться без работы. Это так себе история, особенно в конце года. Не лезьте на рожон и не хлопайте дверью – скоро ситуация стабилизируется, и до этого времени надо дожить без потерь.

Здоровье

А кто это у нас тут любит заедать стресс чем-нибудь вредным? Или вовсе предаваться бурным возлияниям. Поверьте, организм вам спасибо не скажет. Держите себя в руках.

Овен

Овны сейчас просто нарасхват. Вы всем нужны, и что самое интересное, на большинство страждущих вам хватает сил, времени и энтузиазма. Это отлично, поскольку надо ковать железо пока горячо: заводить полезные знакомства, создавать новые партнерства и укреплять уже имеющиеся. Неделя обещает быть продуктивной.

Телец

У Тельцов наконец-то приподнятое настроение. Дела ладятся, работа спорится, некоторое напряжение прошлой недели пошло на убыль. Главное, вмешивать в ваши дела поменьше людей. Вас могут использовать в корыстных целях, поэтому пока не пускайте ни к чему важному для вас ни деловых партнеров, ни любовных.

Близнецы

Препятствия уходят с вашего пути, отношения налаживаются. В первую очередь это касается деловой сферы и каких-то рабочих вопросов. Перед вами словно поле одуванчиков открывается поле возможностей. А вам только остается выбирать «одуванчики» поярче, побольше и попушистей.

Рак

Больше всего повезет Ракам, у которых давние, стабильные и хорошие отношения с их половинками. Время не самое удачное, и вам очень нужна тихая гавань, где вас обнимут, утешат и поддержат. Если же такая роскошь вам не грозит – отнеситесь к этому спокойно и с юмором. Вы же знаете, юмор превращает даже самую унылую ситуацию в смешную.

Лев

Львы могут испортить себе личную жизнь прямо в понедельник. Причем так, как они делают примерно все – с шиком и размахом. И все же постарайтесь не совершать опрометчивых поступков. Например, если вы видите, что не вызываете взаимной симпатии у человека, не надо ее придумывать. Ведь рядом есть тот, кто действительно вами очарован.

Дева

Девы могут порадоваться: деловая жизнь перестает походить на бег с препятствиями, напротив, перед вами многие двери открываются словно сами. Это хорошая возможность добиться давно поставленных целей, особенно связанных с деньгами, ведь то, что прежде вам мешало это сделать, испарилось.

Весы

Весов поманят новые любовные горизонты. Возможно, вы решите, что пришла пора оставить вашего партнера и отправиться навстречу прекрасному принцу или восхитительной принцессе. Но как мы помним, неделя не слишком благоприятна для резких перемен. Не принимайте радикальных решений – рискуете остаться ни с чем. Дайте себе время остыть.

Скорпион

Скорпионов одолеют призраки прошлого. К вам могут возвращаться старые деловые партнеры, звонить прежние работодатели, могут активизироваться бывшие, явно намекая, что не против вернуть былую страсть. Важно хорошенько фильтровать этот поток из бывших и рассмотреть только те предложения, которые действительно несут вам выгоду.

Козерог

Неделя начнется с позитива – понедельник преподнесет Козерогам что-то приятное. Это может быть хорошая новость, подарок, денежный перевод, неожиданная похвала или комплимент. Это событие задаст тон всей неделе. Вы будете востребованы на работе, повысится внимание со стороны противоположного пола. В общем, замечательная неделя.