Уже с 6 декабря! Два знака зодиака, которым несказанно повезет

Фото: freepik.com/starline

 

Фото: freepik.com/starline

Астролог Мирелла Гасанова дала прогноз на вторник.

Близнецы

Сегодня все ваше время посвящено семье. Сейчас вы чувствуете себя тесно связанными с близкими и эти узы выходят на первый план. Сегодня для вас удачный день и в романтическом плане.

 

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Раки

Начните день с благодарности. Положение Луны относительно вашего знака призывает вас наслаждаться собой. Сегодня у вас могут быть трудности на работе, но к концу дня все изменится к лучшему. Будьте готовы получить множество похвал от близких, которое отметят вашу заботу. Звезды советуют вам гордиться своими достижениями и провести этот день с любимыми людьми.

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