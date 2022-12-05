Тревога о себе! Глоба назвала знак зодиака, которому стоит беречь здоровье в декабре

Тамара Глоба в свежем прогнозе назвала знак зодиака, которому стоит позаботиться о себе любимом в декабре. И речь главным образом идет о здоровье. Именно самочувствию нужно придать особое внимание, чтобы не привлечь лишних проблем в 2023 году. Ведь недолеченные болячки вполне могут напомнить о себе. Кому же стоит заняться своим здоровьем? И это Козероги.

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«В начале месяца вас ждут перемены. Идет период повышенного внимания к вопросам здоровья, будьте также внимательны к вопросам быта. За спиной повышенный контроль и внимание к вашей персоне. Вторая неделя декабря — придут хорошие возможности в вопросах обучения, более ясными станут многие вопросы, которые вас интересуют. Повышенное внимание к вашему вкусу, что вы любите, к вашим предпочтениям. Личные отношения будут играть большую роль. В оценке месяца много времени уделите своему дому и домашним», — добавила астролог.

По материалам YouTube-канал Тамары Глобы