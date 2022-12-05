Володина назвала знак зодиака, который озолотится в декабре

Бывшая ведущая шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина считает, что в декабре очень повезет в финансовом плане Тельцам. По ее словам, представители этого созвездия смогут решить в последнем месяце уходящего года много денежных вопросов.

«Жизнь идет своим чередом, а вы думайте, наблюдайте, собирайте информацию и планируйте ближайшее будущее», — посоветовала астролог.

Володина также добавила, что в 2023 году Тельцы будут развивать новое направление, которое тоже благотворно скажется на их судьбе.

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