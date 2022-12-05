Василиса Володина назвала главных счастливцев недели

Астролог Василиса Володина заявила, что текущая неделя будет сложной в целом, однако повезет лишь тем знакам зодиака, кто сможет проявить гибкость и смекалку.

Счастливцами недели станут Близнецы, Стрельцы, Рыбы и Девы. Представители этих созвездий, по мнению астролога, имеют гибкий ум и могут просчитывать свои шаги на несколько ходов вперед. И это качество им понадобится, начиная с 5 декабря.

«Побеждает тот, кто не цепляется мертвой хваткой за постоянное и застывшее», — заверила астролог.

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